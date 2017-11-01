СК проверит обстоятельства гибели двоих детей в Красноярском крае

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль доследственную проверку по информации СМИ по факту гибели двух детей и халатности должностных лиц органов опеки в Красноярском крае, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета поручил следователям в кратчайшие сроки проверить указанную в программе информацию и решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, прямо или косвенно виновных в гибели двоих детей, а также проявляющих халатность в отношении судьбы оставшихся детей. Ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", — сказала она.

Как отметила Петренко, сегодня в одной из программ на федеральном телеканале обсуждалась история 35-летней женщины из Красноярского края, которая хочет взять опекунство над племянниками девяти и трех лет. Их родную мать лишили родительских прав на старшего сына и ограничили в правах на младшего. Еще двое детей умерли, сутки пролежав с высокой температурой, пока мать находилась в состоянии алкогольного опьянения. Как следует из материалов передачи, детей били и поили алкоголем.

Петренко сообщила, что в настоящее время поступают жалобы на работу органов опеки Красноярского края, которые ранее не реагировали на ситуацию, а теперь намерены вернуть пьющей матери одного ребенка.