Российские спасатели пока не обнаружили следов крушения Ми-8 у Шпицбергена

ЛОНГЙИР (Норвегия), 1 ноя – РИА Новости. Спасатели МЧС России обследовали более 100 км береговой линии за три дня; ничего, относящегося к катастрофе российского вертолета Ми-8, не обнаружено.

Как отметили в чрезвычайном ведомстве, в течение дня спасатели обследовали еще 48 км береговой линии. Всего за три дня здесь проверено свыше 100 км. Никаких свидетельств катастрофы российского вертолета на обследованных зонах побережья нет.

Как сообщалось ранее, утром во вторник спасатели на вертолете направились к району поисковых работ на береговой линии. В течение светового дня они совместно с представителями Красного Креста обследовали берег в поисках членов экипажа или обломков вертолета. Аналогичную работу российские спасатели провели в понедельник, однако никаких предметов, которые могли бы иметь отношение к крушению Ми-8, также обнаружено не было.

Российский вертолет авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген 26 октября. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. В ночь на воскресенье на Шпицберген прибыли российские спасатели. В воскресенье утром спасательная служба Северной Норвегии сообщила об обнаружении обломков вертолета на глубине 209 метров. В понедельник вечером было обнаружено тело погибшего на расстоянии 130 метров от вертолета.