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Происшествия

Повреждения газопроводов в Крыму устранили менее чем за сутки

19:4401.11.2017
(обновлено: 19:48 01.11.2017)
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоПерейти в фотобанкПолицейская машина в селе Виноградное, где произошло повреждение газопровода. 1 ноября 2017Полицейская машина в селе Виноградное, где произошло повреждение газопровода. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Повреждения на двух газопроводах в Крыму устранены, но подача газа потребителям в селах на Южном берегу Крыма начнется только в четверг в светлое время суток.

Газохранилище Черноморнефтегаз в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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НАК заявил о возможном подрыве газопровода в Крыму

О повреждении линии газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное) сообщил ночью на среду Национальный антитеррористический комитет. Одновременно с повреждением газопровода произошло падение опоры ЛЭП. Позже глава компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов сообщил о повреждении еще одного газопровода — в районе села Запрудное (Южный берег Крыма). В обоих случаях рассматривается возможность диверсии.

После произошедшего были усилены меры безопасности в аэропорту Симферополя и на Керченской паромной переправе. Кроме того, была усилена охрана складов с вооружением Черноморского флота РФ.

Повреждения устранены

Об устранении повреждений на двух газопроводах в Крыму сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Поврежденный газопровод в Крыму планируют восстановить сегодня

"Аварийно-восстановительные работы на поврежденных участках в районе газораспределительных станций населенных пунктов Южного берега Крыма завершены. Ведутся работы по подаче газа на котельные, параллельно начаты работы по его пуску в жилой фонд", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, газ в ближайшее время будет подан всем потребителям.

Как сообщил, в свою очередь, глава компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов, газ всем потребителям в селах на Южном берегу Крыма подадут в четверг в светлое время суток.

"Повреждения газопроводов устранены, газ подан в магистрали. Подача потребителям будет осуществляться в светлое время суток — завтра", — сказал он.

Гурзуф и гора Аю-Да
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Мнение о повреждении газопровода в Крыму: кому-то нужна дестабилизация

Процедура подачи газа абонентам связана с проведением подомовых обходов, что необходимо с точки зрения безопасности, отметил глава компании.

Газопроводы и ЛЭП

Повреждение линии газопровода в районе Алушты (село Виноградное) произошло накануне около 20.00, но НАК о произошедшем сообщил только ночью.

"Вчера около 20.00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода", — говорится в сообщении.

Прорабатываются все возможные версии, отмечает НАК, "в том числе диверсии".

Аварийная служба на месте повреждения газопровода возле села Виноградное под Алуштой. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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В Крыму повредили второй за сутки газопровод

Глава обслуживающей компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов не исключил возможности подрыва. "Характер повреждения газопровода говорит о внешнем воздействии, возможно, это был подрыв", — сказал он.

По словам главы компании, была повреждена труба среднего давления диаметром 219 миллиметров, а не газораспределительный пункт.

Если к вечеру среды повреждения газопровода удалось устранить, то на восстановление двух поврежденных ЛЭП может потребоваться до трех суток. Электроснабжение населенных пунктов Южного берега Крыма в результате повреждений ЛЭП не прекращалось. Подача электроэнергии в Ялте была стабильна, потребители Алушты были запитаны от других линий электропередачи.

О повреждении еще одного газопровода среднего давления — в районе села Запрудное — стало известно утром в среду.

"Газопровод среднего давления, диаметр 270 миллиметров, поврежден в районе села Запрудное (Южный берег Крыма). Характер повреждений говорит о том, что это также могла быть диверсия", — сказал Тарасов.

Аварийная служба на месте повреждения газопровода возле села Виноградное под Алуштой. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Глава "Крымгазсети" не исключил возможного подрыва газопровода в Крыму

После повреждения газопроводов СМИ сообщали о том, что в детском лагере "Артек" было прервано газоснабжение. Позже глава Крыма сообщил, что оно было восстановлено. В итоге, как рассказал директор "Артека" Алексей Каспржак, повреждение газопровода не сказалось на работе детского центра.

Усиление мер безопасности

После ЧП глава республики сообщил, что ситуация находится под постоянным контролем.

"Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Рассматриваются все версии, включая диверсию… Ситуация находится под постоянным контролем", — написал Аксенов на своей странице в Facebook. По его словам, экстренные службы сработали оперативно, аварийные бригады работали всю ночь.

В аэропорту Симферополя и на Керченской паромной переправе были усилены меры безопасности, при этом оба объекта работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службах предприятий.

Высоковольтные электролинии в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Эксперт: объекты топливно-энергетического комплекса в Крыму требуют охраны

Была также усилена охрана складов с вооружением Черноморского флота РФ в Крыму, рассказал источник РИА Новости в штабе флота.

Нужно видеонаблюдение

По мнению бывшего зампредседателя крымского правительства, курировавшего вопросы энергетики, Геннадия Бабенко, объекты топливно-энергетического комплекса Крыма необходимо снабдить системами видеофиксации и охраной.

"Энергетическую инфраструктуру Крыма необходимо развивать, но объекты должны быть охраняемыми. Когда речь идет об электростанциях, то они по периметру охраняются. Что касается сетей – газопроводов, ЛЭП, — то здесь ситуация сложнее – это сотни километров. Очевидно, нужно организовывать видеонаблюдение", — сказал Бабенко.

Аварийная служба на месте повреждения газопровода возле села Виноградное под Алуштой. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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В Крыму восстановили поврежденные газопроводы

По его мнению, видеонаблюдение может быть организовано несколькими способами.

"Это, прежде всего, видеокамеры по всей длине сети с передачей изображения на пульты охраны в соответствующие регионы Крыма. Нужна система наблюдения, причем желательно в ближайших 50-100 метрах от линии. Второе новшество, которое можно и нужно применять, – это работа дронов и беспилотных летательных аппаратов. Ведь это слишком большое хозяйство, и оно в будущем станет еще больше", — сказал Бабенко.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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