МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Знакомая Андрея Емельянникова, подозреваемого в убийстве преподавателя в колледже на западе Москвы, рассказала, что молодой человек увлекался комиксами, сообщается на сайте RT.

"Да, я его знаю, он у нас редактор по переводу одного комикса", — заявила девушка. По её словам, Емельянников переводил с английского и корректировал комикс Blood Stain.

Девушка отметила, что молодой человек не был фанатом комиксов, но любил их читать, был ответственным, у него получался хороший перевод. Она сказала, что была знакома с молодым человеком только по интернету.

Ранее московский главк СК России сообщал, что по факту убийства преподавателя и учащегося образовательного учреждения возбуждено уголовное дело. Как заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о политехническом колледже №42 на улице Гвардейской. Следствие считает основной версией убийство учеником своего учителя с последующим суицидом, добавил источник агентства.