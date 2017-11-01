СМИ рассказали об увлечениях убийцы преподавателя колледжа в Москве

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Студент технологического колледжа в Москве, которого подозревают в убийстве преподавателя, увлекался жестокими видеоиграми и тяжелой музыкой, сообщает телеканал "360" со ссылкой на удаленный аккаунт молодого человека во "ВКонтакте".

На странице 18-летнего учащегося было множество видеороликов про игры Battlefield (шутер — ред.) и Grand Theft Auto (главный герой игры — преступник — ред.). Среди последних аудиозаписей предполагаемого убийцы также были подборки тяжелой музыки.

Одна из знакомых молодого человека рассказала телеканалу RT, что тот любил читать комиксы и принимал участие в переводе с английского комикса Blood Stain. "Он хорошо учился, да и с переводами у него хорошо получалось. Вообще светлая голова. Был очень ответственным", — рассказала она, отметив, однако, что была знакома с предполагаемым убийцей только по интернету.

В среду в одном из образовательных учреждений Москвы были найдены тела преподавателя и учащегося с множественными колото-резаными ранениями. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет о политехническом колледже № 42 на улице Гвардейской. Возбуждено уголовное дело.

Молодой человек, подозреваемый в убийстве своего преподавателя, опубликовал снимок рядом с его окровавленным телом, позднее его страница "ВКонтакте" была заблокирована.