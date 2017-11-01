В Ярославле потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пожарные в среду потушили возгорание на территории Ярославского нефтеперерабатывающего завода, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

В результате пожара один человек погиб, один получил ожоги.

"В 17.07 пожар ликвидирован. По предварительным данным, общая площадь возгорания составила 6 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, борьбу с огнем вели 10 боевых расчетов, всего 30 человек.

Повлияло ли ЧП на производство, не уточняется.

"Славнефть-ЯНОС" — завод в структуре НГК "Славнефть" (совместного предприятия "Газпром нефти" и "Роснефти"). Объем переработки завода – порядка 15 миллионов тонн нефти ежегодно. Ассортимент продукции завода включает в себя автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей, широкий спектр масел, битумы и так далее.