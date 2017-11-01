Ученик колледжа в Москве мог убить в состоянии аффекта, сообщил психиатр

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ученик московского колледжа мог совершить убийство в состоянии аффекта, сказал РИА Новости психиатр-криминалист, руководитель "Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях" Михаил Виноградов.

Тело преподавателя и совершеннолетнего ученика обнаружили в среду в одном из образовательных учреждений на западе Москвы. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о политехническом колледже №42 на улице Гвардейской. Источник в правоохранительных органах сообщил, что основной версией произошедшего считается убийство учеником своего учителя с последующим суицидом. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух лиц".

"Скорее всего, он поступил так в порыве аффекта. Но это не исключает того, что у него могли быть какие-то психологические проблемы", — сказал Виноградов, добавив, что прояснить этот вопрос сможет посмертная психиатрическая экспертиза.

Он отметил, что нельзя исключать, что между учеником и преподавателем произошел конфликт, что и привело к трагическим событиям.

"Он в аффекте мог убить преподавателя, "нащелкал" (фотографий) в телефоне, отправил знакомым. А потом осознал, что он убийца, и его аффект повернулся другой стороной — он покончил с собой", — добавил психиатр.