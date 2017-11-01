Тело погибшего при крушении Ми-8 доставят на опознание в Норвегию

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Тело погибшего в результате крушения российского вертолета Ми-8 у берегов Шпицбергена будет доставлено из Лонгийра в норвежский Тромсё для проведения опознания, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Баренцбурге Вячеслав Николаев.
"Тело было поднято и доставлено в Лонгийр, ожидается его доставка в Тромсё для проведения опознания личности", — сказал Николаев.
По его словам, четыре группы, в которые входят сотрудники МЧС и норвежские спасатели, продолжают поиски останков или частей вертолета по берегам фьорда.
Дипломат подтвердил, что специальное судно для поднятия вертолета со дна прибудет в район в четверг, а в не в среду, как планировалось ранее. "Ожидается специалист из России с завода по производству вертолетов Ми, который должен пояснить, где наиболее удобные места крепления тросов для того, чтобы его поднимать и он не сломался", — указал Николаев.