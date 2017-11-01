Департамент образования Москвы не комментирует двойное убийство в колледже

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Департамент образования Москвы отказался комментировать ситуацию с убийством преподавателя и учащегося в столичном колледже до тех пор, пока продолжаются следственные действия.

"Мы не комментируем ситуацию, пока идут следственные действия", — сказали РИА Новости в ведомстве.

Ранее тело преподавателя и совершеннолетнего ученика обнаружили в среду в одном из образовательных учреждений на западе Москвы. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о политехническом колледже №42 на улице Гвардейской. Что именно произошло между учителем и учеником, выясняется.