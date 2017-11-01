В Приморье за сутки потушили почти 1,2 тысячи га лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Лесные пожары на площади около 1,2 тысячи гектаров за сутки удалось потушить в Приморье, сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

"Сегодня в течение дня лесопожарные силы и привлеченные лица ликвидировали в Приморском крае 4 лесных пожара на площади 1 186,5 гектара. Продолжаются работы по тушению 24 лесных пожаров на площади 2 307 гектаров, в том числе 9 пожаров, распространение которых остановлено на площади 854 гектара", — говорится в сообщении.

На тушении работают 394 человека, 63 единицы наземной техники, 3 вертолета Ми-8.

На юге Приморского края отмечается высокий класс пожарной опасности по условиям погоды.

С конца сентября в Приморье сложилась сложная пожароопасная обстановка. На всей территории края введен особый противопожарный режим. Режим ЧС действует в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском и Дальнегорском районах.