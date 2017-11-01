Предполагаемый убийца преподавателя в Москве выложил селфи с его телом

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Предполагаемый убийца преподавателя колледжа в Москве опубликовал фото с места преступления в соцсетях.

На снимках молодой человек стоит рядом с окровавленным телом убитого и улыбается. Источник в правоохранительных органах сообщил RT, что подозреваемого зовут Андрей Е.

Фотографии появились у молодого человека во "Вконтакте" более часа назад. Позднее страница была удалена из-за многочисленных жалоб пользователей.

Ранее старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила, что по факту убийства преподавателя и учащегося в Москве возбуждено уголовное дело. По ее словам, в одном из кабинетов в здании образовательного учреждения были обнаружены два тела с множественными колото-резаными ранениями. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет о политехническом колледже №42 на улице Гвардейской.