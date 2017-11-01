Во Владимирской области под землей исчезло лесное озеро

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Лесное озеро вместе с рыбой исчезло под землей во Владимирской области в результате образования карстовой воронки, сообщил РИА Новости в среду заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды региона Иван Шапошников.

© AP Photo / NASA Earth Observatory via AP В Боливии полностью исчезло огромное озеро

По его словам, о том, что в Вязниковском районе в лесу внезапно исчезло озеро, сообщили местные жители.

"Причина в общем-то банальная – образование карстовой воронки. Это происходит по всему миру, в местах, где есть карстовые образования. Произошел какой-то очередной обвал карста, и в этот провал и ушло озеро", — сказал собеседник.

Он отметил, что диаметр озера был примерно 140 метров, в нем водилась рыба, однако рыбопромысловых участков не было. "Наполнится ли оно снова – трудно сказать. Бывает, что восстанавливается", — прокомментировал Шапошников.

Собеседник агентства рассказал, что в регионе в трех районах есть карстовые образования, и уже случались карстовые провалы. Например, в конце 1950-х годов неподалеку произошел так называемый Пивоварский провал – больший по площади, чем исчезнувшее озеро.

Карстовая воронка образуется, когда подземные воды подмывают и растворяют грунт. В результате земля проседает, и образуются воронки разных размеров.