Мосгорсуд отказался освободить бывшего замглавы ФСИН Коршунова

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, обвиняемого в растрате 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения", — огласила решение судья. Таким образом, она отклонила апелляционную жалобу его адвоката, настаивавшего на освобождении обвиняемого.

По решению суда Коршунов останется под арестом до 13 ноября.

Коршунов обвиняется по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения". СК отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015–2016 годах организовал заключение двух госконтрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий чиновника и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.