Мосгорсуд отказался освободить бывшего замглавы ФСИН Коршунова

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, обвиняемого в растрате 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По решению суда Коршунов останется под арестом до 13 ноября.
Коршунов обвиняется по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения". СК отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015–2016 годах организовал заключение двух госконтрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий чиновника и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.