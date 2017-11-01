В Москве завели дело после убийства преподавателя и учащегося колледжа

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту убийства преподавателя и учащегося образовательного учреждения в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Как заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о политехническом колледже №42 на улице Гвардейской.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "Убийство двух и более лиц"", — сказала Иванова.

По ее словам, тела лежали в одном из кабинетов, на обоих обнаружили "множественные колото-резаные ранения шеи".

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются причастные к преступлению.