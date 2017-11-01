В СИЗО замглавы ФСИН Коршунова посадили на диету

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов заявил в Мосгорсуде, что его в СИЗО посадили на диету.

Суд в среду рассматривает жалобу на арест Коршунова, обвиняемый выступает по видеосвязи из СИЗО и жалуется на сахарный диабет.

"Еда тут не то чтобы плохая, но она поднимает уровень сахара в крови. Медслужба ФСИН смотрит внимательно, берет анализы. Мне назначили диетический стол. Знаете, что это? Раз в два дня мне дают яйцо, кусочек масла, раз в четыре дня к этому добавляется пакет сока или молока", — сказал он.

Коршунов добавил, что самочувствие у него все равно ухудшилось, и попросил отпустить его под домашний арест.

Замглавы ФСИН обвиняется по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения". СК отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий чиновника и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.