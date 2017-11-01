В Москве задержали установщика пиратской Windows

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который установил пиратскую копию операционной системы Windows и несколько других программ в офисе компании на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Задержан мужчина 1970 года рождения, который в офисе компании на Люблинской улице установил на жесткий диск компьютера пиратские копии Windows 7 Ultimate, Microsoft Office 2007 и ряд других программ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, также на компьютер установили программы для строительного проектирования: ArchiCAD, Профстрой, Компас 3D. Сумма ущерба правообладателям этих программ составила более 1 миллиона рублей.

Как сообщил источник, по данному факту следователи столичного управления СК РФ возбудили уголовное дело по статьям о нарушении авторских и смежных прав и по статье об использовании вредоносных компьютерных программ.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт задержания подозреваемого, не уточнив подробностей.