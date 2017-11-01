В Брянске велосипедист до смерти избил едва не сбившего его водителя

БРЯНСК, 1 ноя – РИА Новости. Велосипедист из Брянской области обвиняется в том, что до смерти избил водителя автомобиля за то, что тот едва не сбил его на дороге, сообщает СУСК по региону.

По версии следствия, во дворе одного из жилых домов города Новозыбовка 28-летний обвиняемый в ходе ссоры избил ранее не знакомого 35-летнего мужчину, который спустя два дня скончался в больнице от причиненных травм головы. Со слов обвиняемого, ссора произошла из-за ситуации на дороге.

"Фигурант уголовного дела утверждает, что когда ехал на велосипеде, его чуть не сбил пронесшийся рядом автомобиль под управлением потерпевшего. Спустя непродолжительное время он жестоко наказал водителя за опасный маневр", — говорится в сообщении

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Обвиняемый заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.