В Иваново бродячие собаки напали на девятилетнего мальчика

ВОРОНЕЖ, 1 ноя — РИА Новости. Девятилетний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как на него напали бродячие собаки в Иваново, сообщает в среду правительство региона.
По данным областных властей, бездомные собаки напали на ребенка 31 октября. Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Ирина Котова, у ребенка раны головы и тела. По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по статье "Халатность".
По данным администрации Иваново, глава города Владимир Шарыпов провел экстренное совещание, на котором поручил руководству городского управления соцзащиты оказать "максимально возможную" поддержку семье пострадавшего ребенка, а управлению благоустройства — "принять усиленные меры по решению проблемы надзора за бездомными животными".