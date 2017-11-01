В Иваново бродячие собаки напали на девятилетнего мальчика

ВОРОНЕЖ, 1 ноя — РИА Новости. Девятилетний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как на него напали бродячие собаки в Иваново, сообщает в среду правительство региона.

"Ребенок был доставлен в Областную детскую клиническую больницу с множественными рваными ранами. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации ОДКБ", — сообщает областное правительство.

По данным областных властей, бездомные собаки напали на ребенка 31 октября. Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Ирина Котова, у ребенка раны головы и тела. По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по статье "Халатность".

Как отмечают областные власти, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский распорядился оказать помощь семье пострадавшего мальчика, а также поручил руководству города разобраться в ситуации и "принять меры по недопущению подобных происшествий".

По данным администрации Иваново, глава города Владимир Шарыпов провел экстренное совещание, на котором поручил руководству городского управления соцзащиты оказать "максимально возможную" поддержку семье пострадавшего ребенка, а управлению благоустройства — "принять усиленные меры по решению проблемы надзора за бездомными животными".