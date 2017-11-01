В Братске началась проверка после избиения врача пациентом

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Следователи проводят проверку по сообщениям СМИ об избиении врача-нейрохирурга пациентом в травматологическом пункте больницы в Братске, сообщает пресс-служба СК РФ по Иркутской области.
"Накануне в ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами выявлена публикация о применении насилия в отношении врача-нейрохирурга травматологического пункта Братской городской больницы №1. По данному факту… организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.