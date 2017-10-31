В Иркутской области пациент избил врача на приеме в травмпункте

КРАСНОЯРСК, 31 окт — РИА Новости. Агрессивный пациент во время приема избил врача-нейрохирурга в травматологическом пункте больницы в Братске Иркутской области, сообщает региональный минздрав во вторник.

По данным министерства, инцидент произошел в понедельник вечером.

"В травматологический пункт Братской городской больницы №1 с ушибами и ссадинами лица обратился мужчина 1995 года рождения. По словам очевидцев, в медицинском кабинете во время осмотра у мужчины произошёл выплеск агрессии, он нанес врачу-нейрохирургу удары ногой в спину в область грудного отдела позвоночника и грудную клетку. Попытавшуюся его успокоить медицинскую сестру дебошир с силой схватил за руку", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

После мужчина скрылся из больницы. Сотрудники травмпункта вызвали полицию. Пострадавший врач написал заявление в полицию.