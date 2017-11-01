Москвичка заказала по почте почти полкилограмма наркотиков из Бельгии

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков, после того как таможенники в Москве нашли в посылке из Бельгии почти полкилограмма кетамина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, сам инцидент произошел еще в августе этого года, однако уголовное дело было возбуждено только вчера.

"На одном из таможенных постов Московской таможни было обнаружено почтовое отправление из Бельгии, внутри которого находилось кристаллическое вещество в разных упаковках. Проведенная экспертиза показала, что это кетамин массой 495 граммов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, содержимое посылки должно было дойти до жительницы Москвы. Подозревается ли она сейчас по вчера возбужденному уголовному делу, источник не уточнил.