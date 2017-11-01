В Югре мужчина зарубил топором четырех человек из-за проигрыша в карты

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 ноя — РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) задержан в Березовском районе по подозрению в убийстве четырех человек, которых он зарубил топором из-за проигрыша в карты, сообщили в среду в региональном следственном управлении СК РФ.

По предварительным данным следователей, 48-летний житель Октябрьского района вместе со своей сожительницей прибыл в городское поселение Березово для обследования в медицинском учреждении. Во вторник они остановились на ночлег у случайной знакомой, где распивали спиртное и играли в карты с еще тремя мужчинами.

"В ходе распития спиртного между подозреваемым и 19-летним юношей в связи с выигрышем последнего в карты произошла ссора. Вооружившись топором, мужчина нанес поочередно удары хозяйке квартиры и трем ее гостям. Смерть всех потерпевших наступила на месте преступления. Подозреваемый попытался скрыться, однако через непродолжительное время был задержан сотрудниками полиции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сожительница подозреваемого уже допрошена следователями в качестве свидетеля, она дала "изобличающие его показания". В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу.