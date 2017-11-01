КРАСНОДАР, 1 ноя — РИА Новости. В Сочи загорелся торгово-развлекательный центр, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре на улице Виноградной поступило спасателям в 9.24 мск. Пожарные прибыли на место через семь минут и установили, что в четырехэтажном здании идет дым из-под кровли. Открытого горения при этом не наблюдалось. Сотрудники МЧС разбирают конструкции и проводят разведку.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров.

В ликвидации принимают участие 62 человека и 18 единиц техники.