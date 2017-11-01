В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключена диверсия

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму в районе села Запрудное (южный берег Крыма), вероятно, это была диверсия, заявил РИА Новости глава компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов.

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Глава обслуживающей компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов сообщал, что характер воздействий говорит о возможном подрыве газопровода.

"Газопровод среднего давления, диаметр 270 мм поврежден в районе села Запрудное (южный берег Крыма). Характер повреждений говорит о том, что это также могла быть диверсия", — сказал Тарасов.

Тарасов отметил, что сейчас идет изучение места повреждения трубы.

В "Крымэнерго" ранее сообщили о повреждении двух ЛЭП 100 кВ, которые используются для энергоснабжения Алушты и всего южного берега Крыма. Идет восстановление опор ЛЭП, отметили в компании.

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