Во Владимирской области около 40 населенных пунктов остались без света

ВОРОНЕЖ, 1 ноя — РИА Новости. Около 40 населенных пунктов остались во Владимирской области без электричества из-за непогоды в ночь на среду, сообщает региональное управление МЧС.

Накануне спасатели объявили, что с ночи 31 октября во Владимире и по области ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 23 метров в секунду.

"Первого ноября в 2.45 (мск)… поступила информация об отключении энергоснабжения в 3 муниципальных районах Владимирской области: Петушинском, Собинском, Судогодском. Всего в зоне отключения находятся 38 населенных пунктов", — говорится в сообщении.

По данным на 5.00 мск электроснабжение было полностью восстановлено на территории Петушинского района, в двух населенных пунктах Собинского района и пяти — Судогодского.

В настоящий момент, по данным МЧС, без электричества остаются 18 населенных пунктов Собинского и Судогодского районов.