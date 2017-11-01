Глава "Крымгазсети" не исключил возможного подрыва газопровода в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Глава обслуживающей компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов не исключил возможный подрыв газопровода среднего давления под Алуштой в Крыму, об этом говорит характер повреждений линии газопровода.

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты, прорабатывается версия подрыва.

"Характер повреждения газопровода говорит о внешнем воздействии, возможно, это был подрыв", — сказал РИА Новости Тарасов, который находится на месте аварии.

По словам главы компании, повреждена труба среднего давления диаметром 219 миллиметров, а не газораспределительный пункт (ГРП). Специалисты компании обещают восстановить работоспособность газопровода до вечера.

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