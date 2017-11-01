В тоннеле Третьего транспортного кольца в Москве опрокинулась бетономешалка

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бетономешалка опрокинулась в тоннеле на съезде с Кутузовского проспекта на Ленинский проспект Третьего транспортного кольца (ТТК), пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС России в среду.

"В 06.30 произошло опрокидывание бетономиксера Scania в тоннеле на съезде с Кутузовского проспекта на Ленинский проспект ТТК. Пострадавших нет. Разлива бетона нет", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте работает инженерная техника МЧС, проводятся аварийно-спасательные работы. В ГУМЧС призвали водителей выбирать маршруты объезда.