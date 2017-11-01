Внешнее повреждение: НАК заявил о возможном подрыве газопровода в Крыму

МОСКВА — 1 ноя — РИА Новости. В Крыму повреждена линия газопровода, не исключена диверсия, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

"Вчера около 20.00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода", — говорится в заявлении.

Прорабатываются все возможные версии, отмечает НАК, "в том числе диверсии".

Поврежденный газопровод использовался для газоснабжения нескольких крымских поселков, последствия ЧП будут устранены в среду, заявил РИА Новости глава компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов.

"Это газопровод среднего давления, диаметр трубы 219 миллиметров. Газоснабжение будет восстановлено сегодня", — сказал Тарасов.

По данным главы компании, из-за повреждения газораспределительной станции и газопровода прервано газоснабжение поселков Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино, Кипарисное (все – в районе Алушты), около 1,5 тысяч абонентов. Он также отметил, что информация о падении опоры ЛЭП на газопровод пока не подтверждается, но не исключил искусственное вмешательство в работу газопровода.

"Нет, линии электропередачи там не причем, но (искусственное вмешательство — ред.) возможно, причины выясняются", — подчеркнул Тарасов.

Пресечение деятельности подпольной ячейки

В начале октября крымское управление ФСБ России сообщило, что в Крыму пресечена деятельность ячейки террористической организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"*, в отношении шестерых ее членов возбуждено уголовное дело.

"Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении шестерых ее членов возбуждено уголовное дело по ч.1-2 ст. 205.5 ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации")", — говорится в сообщении.

"Рассадник экстремизма и терроризма"

Приграничные с Крымом районы Херсонской области Украины превратились в "рассадник экстремизма и терроризма", заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.

"Дислокация на границе с Крымом боевиков "Правого сектора"* (организация запрещена в РФ – ред.) и так называемого "крымско-татарского батальона". Приграничные районы Херсонской области сегодня превратились в рассадник экстремизма и терроризма", — отметил Аксенов.

При этом он подчеркнул, что в целом обстановка в республике стабильная и контролируемая.

*Организация, деятельность которой запрещена в России

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