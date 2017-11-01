Внешнее повреждение: НАК заявил о возможном подрыве газопровода в Крыму

МОСКВА — 1 ноя — РИА Новости. В Крыму повреждена линия газопровода, не исключена диверсия, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Прорабатываются все возможные версии, отмечает НАК, "в том числе диверсии".
Поврежденный газопровод использовался для газоснабжения нескольких крымских поселков, последствия ЧП будут устранены в среду, заявил РИА Новости глава компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов.
"Это газопровод среднего давления, диаметр трубы 219 миллиметров. Газоснабжение будет восстановлено сегодня", — сказал Тарасов.
"Нет, линии электропередачи там не причем, но (искусственное вмешательство — ред.) возможно, причины выясняются", — подчеркнул Тарасов.
Пресечение деятельности подпольной ячейки
"Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении шестерых ее членов возбуждено уголовное дело по ч.1-2 ст. 205.5 ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации")", — говорится в сообщении.
"Рассадник экстремизма и терроризма"
"Дислокация на границе с Крымом боевиков "Правого сектора"* (организация запрещена в РФ – ред.) и так называемого "крымско-татарского батальона". Приграничные районы Херсонской области сегодня превратились в рассадник экстремизма и терроризма", — отметил Аксенов.
При этом он подчеркнул, что в целом обстановка в республике стабильная и контролируемая.
*Организация, деятельность которой запрещена в России
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