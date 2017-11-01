Директор красноярской филармонии явилась с повинной по делу о мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 1 ноя — РИА Новости. Директор красноярской филармонии Юлия Кулакова написала явку с повинной по делу о мошенничестве и завышении цен на концертах, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

"Генеральный директор Краевого государственного автономного учреждения культуры "Красноярская краевая филармония" Кулакова Юлия Альбертовна написала явку с повинной. Следователями УФСБ устанавливается ее осведомленность о преступной схеме и причастность к совершению преступлений в КГАУК "Красноярская краевая филармония". Решается вопрос о возбуждении в ее отношении уголовного дела", — говорится в сообщении.

В конце октября сообщалось, что заместитель Кулаковой Станислав Люмас и начальник юридического отдела филармонии Максим Бондаренко подозреваются в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". По уточненной информации, следователи ФСБ выяснили, что Люмас и Бондаренко в 2015 году создали подконтрольную им фирму, после чего от лица филармонии заключали с ней договора на оказание услуг по аренде оборудования и приглашению известного ансамбля из Санкт-Петербурга при проведении концерта известного оперного певца Дмитрия Хворостовского в Красноярске. В действительности данные услуги оказаны не были.

После нескольких эпизодов через фирму было выведено около десяти миллионов рублей. Точная сумма похищенных средств устанавливается, отметили в ФСБ.

В отношении Люмаса Центральным районным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении Бондаренко – подписка о невыезде, уточнили в ведомстве.