Поврежденный газопровод в Крыму планируют восстановить сегодня

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Поврежденный под Алуштой газопровод среднего давления использовался для газоснабжения нескольких крымских поселков, газопровод будет восстановлен в среду, заявил РИА Новости глава компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов.

Национальный антитеррористический комитет в среду сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода, прорабатывается версия подрыва.

"Это газопровод среднего давления, диаметр трубы 219 миллиметров. Газоснабжение будет восстановлено сегодня", — сказал Тарасов.

По данным главы компании, из-за повреждения газораспределительной станции и газопровода прервано газоснабжение поселков Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино, Кипарисное (все – в районе Алушты), около 1,5 тысяч абонентов. Он также отметил, что информация о падении опоры ЛЭП на газопровод пока не подтверждается, но не исключил искусственное вмешательство в работу газопровода.

"Нет, линии электропередачи там не причем, но (искусственное вмешательство — ред.) возможно, причины выясняются", — подчеркнул Тарасов.

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