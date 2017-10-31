КАЛИНИНГРАД, 31 окт — РИА Новости. Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва, подтвердили РИА Новости в пресс-службе калининградского аэропорта "Храброво".

"Действительно, могу сказать, что артиста сняли с рейса, в присутствии представителя авиакомпании и полиции. О причинах не могу сказать. Его сняли с рейса авиакомпании "Ютэйр", который направлялся во Внуково, самолет улетел без него по расписанию в 19.39 (20.30 мск)", — сказала представитель аэропорта.

Балуев известен в том числе по ролям в фильмах "Турецкий гамбит", "Мусульманин", сериалах "Спецназ", "Маросейка 12", "Гибель Империи".