Взрывчатку на борту экстренно севшего в Одессе самолета не нашли

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Правоохранители не нашли ничего подозрительного в сумке, найденной на борту самолета турецкой авиакомпании, который совершил экстренную посадку в аэропорту Одессы, сообщил советник главы Нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Домодедово в Турцию, совершил экстренную посадку в Одессе из-за подозрительной сумки на борту. По данным Форостяка, сумка была обнаружена после того, как один из пассажиров долгое время находился в помещении туалета. Находка вынудила экипаж принять решение совершить экстренную посадку на ближайшем аэродроме

"Пассажир провел в туалете длительное время, вышел оттуда переодетый в другую одежду, в спрятанных и "забытых" вещах не обнаружено ничего подозрительного, сейчас с пассажиром, гражданином Литвы, общаются сотрудники Службы безопасности Украины и выясняют его подозрительные действия", — написал Форостяк в Facebook