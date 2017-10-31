Самолет, летевший из "Домодедово", совершил экстренную посадку в Одессе

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Самолет, следовавший из московского аэропорта "Домодедово" в Турцию, совершил экстренную посадку в Одессе из-за обнаружения подозрительной сумки на борту, сообщил во вторник советник главы Нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

"На международном авиарейсе турецкой авиакомпании, следовавшем из "Домодедово" (Москва) в Турцию, возникла нештатная ситуация. Один из пассажиров пожаловался на состояние здоровья, а именно на расстройство в желудке, и долгое время находился в помещении туалета. Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, провел детальный осмотр туалетной кабины и обнаружил в помещении скрытую подозрительную сумку. Находка вынудила экипаж принять решение совершить экстренную посадку на ближайшем аэродроме, им оказался международный аэропорт в Одессе. В аэропорту самолет А320 только что совершил удачную посадку", — говорится в его сообщении в Facebook

По словам Форостяка, кинологи Госпогранслужбы Украины обследуют самолет.