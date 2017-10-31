Экс-главу "Нафтогаза Украины" Бакая в России обвинили в мошенничестве

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Следствие в России предъявило обвинение в мошенничестве экс-руководителю "Нафтогаза Украины", бывшему главе Государственного управления делами Украины Игорю Бакаю, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухиева.

"Бахай находится в статусе обвиняемого", — сказала она. Ранее сегодня стало известно, что этот же суд арестовал бывшего высокопоставленного чиновника.

Бакаю может грозить до 10 лет заключения. Фабула официально не разглашается.

Согласно данным украинского телеканала 1+1, Бакаю в Москве вменяют то, что он обманом якобы "завладел финансами посторонних лиц", которые давали ему в долг крупные суммы.

Официальным комментарием следствия по этому поводу РИА Новости пока не располагает, но тот факт, что дело возбуждено по УК РФ и рассматривалось в районном суде, свидетельствует, что речь идет не об экстрадиции, а о преступлении, совершенном в России.