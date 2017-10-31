Мосгорсуд признал законным заочный ареста политика Мальцева

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение суда, заочно выдавшего санкцию на арест политика Вячеслава Мальцева, обвиняемого в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как ранее сообщали его сторонники, политик уехал из России, он объявлен в международный розыск. "Решение суда оставить без изменения", — огласила решение судья.

Санкцию на арест заочно выдал Мещанский суд Москвы. Срок ареста составляет два месяца с момента передачи Мальцева российским правоохранительным органам.

В настоящее время он объявлен в международный розыск, теперь следствие сможет просить о его экстрадиции.

Мальцеву заочно предъявлено обвинение по статье "Публичные призывы к экстремистской деятельности", которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, за время расследования следователи провели обыски в доме и квартире Мальцева, его поиском занимается ФСБ. "Установлено, что он скрывается во Франции, где планирует получить политическое убежище", — сказал прокурор в суде.

Обвинения Мальцеву предъявлены за выступление на митинге.