Завод в Тюмени продавал контрафактное медоборудование

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Представители завода в Тюмени меняли маркировку на закупаемом медицинском оборудовании из Азии и продавали его под брендом российского завода, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в СК РФ говорили о следственных действиях — обысках, допросах и изъятии документов — в Москве и Тюменской области по делу о производстве и сбыте медицинских паровых стерилизаторов. По данным СК, не позднее июля 2016 года представитель акционерного общества "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов" организовал производство и сбыт незарегистрированных на территории РФ медицинских изделий — паровых стерилизаторов различной комплектации. По техническим характеристикам эти медицинские изделия не обеспечивали эффективную стерилизацию биологических отходов.

"Установлено, что представители одного из заводов по производству медицинского оборудования организовали сбыт паровых стерилизаторов, изготовленных в одной из азиатских стран. На стерилизаторах меняли маркировку, подделывали документацию и реализовывали под брендом отечественного завода", — сказала Волк.

По ее словам, сотрудники полиции выявили факты поставки незарегистрированного медицинского оборудования в лечебные учреждения различных регионов России.

Она добавила, что эти медицинские изделия могли причинить вред жизни и здоровью людей.

По выявленному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ "обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.