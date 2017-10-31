Завод в Тюмени продавал контрафактное медоборудование

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Представители завода в Тюмени меняли маркировку на закупаемом медицинском оборудовании из Азии и продавали его под брендом российского завода, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что представители одного из заводов по производству медицинского оборудования организовали сбыт паровых стерилизаторов, изготовленных в одной из азиатских стран. На стерилизаторах меняли маркировку, подделывали документацию и реализовывали под брендом отечественного завода", — сказала Волк.
По ее словам, сотрудники полиции выявили факты поставки незарегистрированного медицинского оборудования в лечебные учреждения различных регионов России.
Она добавила, что эти медицинские изделия могли причинить вред жизни и здоровью людей.
По выявленному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ "обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.