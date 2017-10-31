Пенсия вынудила жительницу Кубани "найтись" через 16 лет после побега

КРАСНОДАР, 31 окт — РИА Новости. Женщина, считавшаяся почти 16 лет пропавшей без вести, обнаружена в Краснодаре после начала оформления документов для пенсии, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Как отмечает ведомство, 8 ноября 2001 года 46-летняя женщина вышла из своего дома на хуторе Красный очаг Каневского района Краснодарского края в неизвестном направлении и пропала. По факту ее безвестного исчезновения органы прокуратуры возбудили уголовное дело по статье "убийство".

После создания Следственного комитета РФ это уголовное дело для дальнейшего расследования было передано в территориальный отдел СУ СКР по Краснодарскому краю, по нему проводился ряд следственных действий.

"В конце октября 2017 года поступила информация об установлении места нахождения пропавшей, после чего она была доставлена к следователю. Как пояснила женщина, она решила оставить дом и семью по причине сложных взаимоотношений с мужем, который оскорблял и унижал ее, нигде не работал и злоупотреблял спиртным", — говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина уехала в краевой центр, оставив документы, где занималась сезонными полевыми работами, сбором бутылок и лома цветных металлов. С осени 2012 года она стала постоянно проживать у индивидуального предпринимателя в поселке Зеленопольском Карасунского округа Краснодара, где убирала территорию и разводила птицу.

"По достижению пенсионного возраста и необходимости оформления документов и страхового полиса женщина по настоянию работодателя сообщила о своем прежнем месте жительства", — добавили в ведомстве.

По словам женщины, за период ее отсутствия дома каких-либо преступлений в отношении нее не совершалось. Следователи рассмотрят вопрос о прекращении уголовного дела.