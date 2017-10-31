ПЯТИГОРСК, 31 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении инспектора ДПС, который остановил жителя Ставрополья, передвигавшегося на скутере без шлема, и сломал ему ключицу, сообщает СУСК по Ставропольскому краю.
Дело в отношении инспектора отдела МВД России по Новоалександровскому району возбуждено по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий". По ходатайству следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.
По информации главного управления МВД по Ставропольскому краю, в ведомстве проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах внутренних дел.
"Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Непосредственный руководитель сотрудника будет привлечен к дисциплинарной ответственности", — добавили в ГУМВД по краю.