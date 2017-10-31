На Ставрополье инспектор сломал ключицу водителю скутера за езду без шлема

ПЯТИГОРСК, 31 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении инспектора ДПС, который остановил жителя Ставрополья, передвигавшегося на скутере без шлема, и сломал ему ключицу, сообщает СУСК по Ставропольскому краю.

"По данным следствия, 1 сентября текущего года инспектор ДПС, установив в действиях 59-летнего жителя Новоалександровского района, передвигавшегося на скутере без мотошлема, признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП РФ "Нарушение правил применения мотошлемов" задержал мужчину, после чего необоснованно применил к нему физическую силу, причинив телесные повреждения в виде закрытого перелома ключицы", — говорится в сообщении.

Дело в отношении инспектора отдела МВД России по Новоалександровскому району возбуждено по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий". По ходатайству следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.

По информации главного управления МВД по Ставропольскому краю, в ведомстве проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах внутренних дел.

"Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Непосредственный руководитель сотрудника будет привлечен к дисциплинарной ответственности", — добавили в ГУМВД по краю.