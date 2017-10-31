После ДТП под Иркутском девять человек попали в больницу

ИРКУТСК, 31 окт – РИА Новости. Девять пассажиров маршрутного такси, попавшего в ДТП под Братском, госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель минздрава Иркутской области.

Ранее сообщалось, что на 251-м километре трассы "Вилюй" в столкновении с легковым автомобилем пострадал маршрутный автобус, направлявшийся в город Братск. В региональном минздраве и управлении МВД говорили об 11 пострадавших, отмечая, что вопрос их госпитализации решается.

"Из 12 пассажиров, находившихся в микроавтобусе, девять человек госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести", — сказал собеседник агентства.

Столкновение маршрутного такси марки Fiat Dukato и автомобиля Toyota Vista Ardeo произошло днем во вторник. На месте работают оперативные службы. Виновные в ДТП уточняются.