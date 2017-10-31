Массовая гибель нерп на Байкале не вызвана человеком, заявили в Минприроды

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. По предварительным данным, массовая гибель нерп на Байкале не является следствием деятельности человека, сообщил РИА Новости официальный представитель Минприроды России Николай Гудков.
"По предварительной оценке инспекторов Росприроднадзора, гибель млекопитающих не связана с антропогенными фактором, вызвана естественными причинами, сейчас их устанавливают", – заявил Гудков.
По его словам, глава Минприроды Сергей Донской ранее дал поручение Росприроднадзору провести проверку в районах обнаружения погибших нерп. В настоящее время инспекторы Росприроднадзора совместно с Центром лабораторных анализов и технических измерений по Восточно-Сибирскому региону отобрали пробы воды в Байкале в нескольких точках Бурятии и Иркутской области с целью определения возможного загрязнения озера.
"Результаты анализа будут готовы 1 ноября", – уточнил Гудков.
По данным Минприроды, сегодня численность популяции нерпы составляет около 130 тысяч особей, в 2014 году этот показатель составлял 110 тысяч голов. При этом все чаще нерпа встречается на мелководных участках Байкала. Согласно правилам рыболовства, промышленная добыча байкальской нерпы запрещается. Промысел проводится только в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, а также в научно-исследовательских и контрольных целях.