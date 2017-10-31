Массовая гибель нерп на Байкале не вызвана человеком, заявили в Минприроды

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. По предварительным данным, массовая гибель нерп на Байкале не является следствием деятельности человека, сообщил РИА Новости официальный представитель Минприроды России Николай Гудков.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова На Байкале выясняют причину гибели нерпы

Как сообщили РИА Новости в Байкальском межрегиональном управлении Росприроднадзора, более 130 мертвых нерп без следов повреждений обнаружено на берегах Байкала в Иркутской области и Бурятии. Погибшие животные обнаружены на участке протяженностью 77 километров между портом Байкал и поселком Култук.

"По предварительной оценке инспекторов Росприроднадзора, гибель млекопитающих не связана с антропогенными фактором, вызвана естественными причинами, сейчас их устанавливают", – заявил Гудков.

По его словам, глава Минприроды Сергей Донской ранее дал поручение Росприроднадзору провести проверку в районах обнаружения погибших нерп. В настоящее время инспекторы Росприроднадзора совместно с Центром лабораторных анализов и технических измерений по Восточно-Сибирскому региону отобрали пробы воды в Байкале в нескольких точках Бурятии и Иркутской области с целью определения возможного загрязнения озера.

"Результаты анализа будут готовы 1 ноября", – уточнил Гудков.

По данным Минприроды, сегодня численность популяции нерпы составляет около 130 тысяч особей, в 2014 году этот показатель составлял 110 тысяч голов. При этом все чаще нерпа встречается на мелководных участках Байкала. Согласно правилам рыболовства, промышленная добыча байкальской нерпы запрещается. Промысел проводится только в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, а также в научно-исследовательских и контрольных целях.