Минздрав Дагестана сообщил о двоих погибших при взрыве газа в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 31 окт — РИА Новости. Минздрав Дагестана сообщил о двух погибших и четырех пострадавших в результате взрыва бытового газа в частном доме в Махачкале.

Ранее СУСК России по Дагестану сообщил о двух погибших и трех госпитализированных, региональный минздрав уточнил, что под завалами находится один человек, еще двое получили легкие травмы.

"Помимо двух погибших, 37-летней женщины и 12-летней девочки, в результате взрыва бытового газа пострадали четыре человека. Это отец и сын, которых извлекли из-под завалов дома, и еще две прохожие женщины, которые пострадали от взрывной волны", — рассказал РИА Новости представитель регионального Минздрава.