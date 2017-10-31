Сотрудники МЧС вновь направились к месту крушения Ми-8 на Шпицбергене

ЛОНГЙИР (Норвегия), 31 окт — РИА Новости. Группа спасателей МЧС России вновь направилась в зону крушения российского вертолета Ми-8 возле архипелага Шпицберген для поиска возможных свидетельств произошедшего.

По данным с места событий, утром во вторник спасатели на вертолете направились к району поисковых работ на береговой линии. В течение светового дня они совместно с представителями "Красного Креста" будут вновь обследовать берег в поисках членов экипажа или обломков вертолета.

Аналогичную работу российские спасатели провели накануне совместно с представителями "Красного Креста", однако никаких предметов, которые могли бы быть связаны с крушением Ми-8, обнаружено не было.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © МЧС России Запуск "Фалькона" для обследования упавшего в море у Шпицбергена Ми-8

В минувший четверг, 26 октября, вертолет компании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов Шпицбергена. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. На Шпицберген прибыли российские спасатели. В воскресенье утром спасательная служба Северной Норвегии сообщила об обнаружении обломков вертолета на глубине 209 метров. Тело одного погибшего в результате крушения вертолета обнаружено на дне океана.