Смоленского врача осудили за неверный диагноз, приведший к смерти девочки

ВОРОНЕЖ, 31 окт — РИА Новости. Смоленский врач получил два года ограничения свободы после того, как поставил неверный диагноз 11-летней девочке, которая впоследствии умерла от аппендицита, сообщает во вторник управление СК РФ по Смоленской области.
"Дежурным детским врачом-хирургом приемного отделения без проведения всего комплекса исследований, необходимых для диагностики острого аппендицита у ребенка, была исключена хирургическая патология и выставлен диагноз "функциональное нарушение пищеварения", в связи с чем девочка своевременно не была госпитализирована", — говорится в сообщении.
Через три дня, 15 октября, девочке стало хуже, и ее привезли в инфекционное отделение клинической больницы №1, где она скончалась спустя несколько часов. Причиной смерти ребенка, как выяснило следствие, стал "острый флегмонозный аппендицит, осложнившийся перитонитом".
"Приговором суда с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств (совершение преступления впервые, раскаяние в содеянном, полное признание вины, состояние здоровья и преклонный возраст подсудимого) ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года", — сообщает следствие. Также подсудимый лишен права заниматься врачебной деятельностью сроком на два года.