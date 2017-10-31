Смоленского врача осудили за неверный диагноз, приведший к смерти девочки

ВОРОНЕЖ, 31 окт — РИА Новости. Смоленский врач получил два года ограничения свободы после того, как поставил неверный диагноз 11-летней девочке, которая впоследствии умерла от аппендицита, сообщает во вторник управление СК РФ по Смоленской области.

По данным СК, 12 октября 2016 года 11-летняя девочка была доставлена бригадой скорой помощи в Смоленскую областную клиническую больницу с подозрением на острый аппендицит.

"Дежурным детским врачом-хирургом приемного отделения без проведения всего комплекса исследований, необходимых для диагностики острого аппендицита у ребенка, была исключена хирургическая патология и выставлен диагноз "функциональное нарушение пищеварения", в связи с чем девочка своевременно не была госпитализирована", — говорится в сообщении.

Через три дня, 15 октября, девочке стало хуже, и ее привезли в инфекционное отделение клинической больницы №1, где она скончалась спустя несколько часов. Причиной смерти ребенка, как выяснило следствие, стал "острый флегмонозный аппендицит, осложнившийся перитонитом".

В отношении бывшего детского врача-хирурга Смоленской областной клинической больницы было возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Вину бывший врач признал полностью.

"Приговором суда с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств (совершение преступления впервые, раскаяние в содеянном, полное признание вины, состояние здоровья и преклонный возраст подсудимого) ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года", — сообщает следствие. Также подсудимый лишен права заниматься врачебной деятельностью сроком на два года.