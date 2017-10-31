Баста не смог оспорить приговор за оскорбление Децла

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Ростовский областной суд во вторник отклонил апелляцию рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Баста/Ноггано) на приговор по делу об оскорблениях в соцсетях своего коллеги Децла (Кирилла Толмацкого), передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил оставить приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказал судья.
Ни Децл, ни Баста не присутствовали на заседании. Их интересы защищали представители сторон — Роман Лалаян и Антон Стружков.
Баста заявлял в суде первой инстанции, что ни одна из четырех его реплик в Twitter не принесла Децлу моральных страданий. По мнению Басты, Толмацкий, подавая суд, пытался "привлечь внимание к своей персоне".
По мнению представителя Децла, напротив, имела место травля со стороны Вакуленко, который "на протяжении года оскорбляет человека".
Конфликт исполнителей начался с того, что Толмацкий в своем Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Вакуленко, на что тот, тоже в Twitter, грубо ему ответил. Именно это и стало поводом для первого иска.