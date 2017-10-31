Баста не смог оспорить приговор за оскорбление Децла

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Ростовский областной суд во вторник отклонил апелляцию рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Баста/Ноггано) на приговор по делу об оскорблениях в соцсетях своего коллеги Децла (Кирилла Толмацкого), передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону в середине августа обязал Вакуленко выплатить Толмацкому 350 тысяч рублей по факту оскорблений в соцсетях. Изначально Децл подал в суд четыре иска на общую сумму в 4 миллиона рублей. Позже все иски были объединены в один.

"Суд постановил оставить приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказал судья.

Ни Децл, ни Баста не присутствовали на заседании. Их интересы защищали представители сторон — Роман Лалаян и Антон Стружков.

Баста заявлял в суде первой инстанции, что ни одна из четырех его реплик в Twitter не принесла Децлу моральных страданий. По мнению Басты, Толмацкий, подавая суд, пытался "привлечь внимание к своей персоне".

По мнению представителя Децла, напротив, имела место травля со стороны Вакуленко, который "на протяжении года оскорбляет человека".

Суд в Ростове, родном городе Вакуленко, в декабре 2016 года уже взыскал с него 50 тысяч рублей в пользу Толмацкого в ходе рассмотрения иска о защите чести и достоинства. Изначально истец требовал признать факт оскорбления, взыскать с Вакуленко миллион рублей и удалить порочащую, по его мнению, запись из социальных сетей.

Конфликт исполнителей начался с того, что Толмацкий в своем Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Вакуленко, на что тот, тоже в Twitter, грубо ему ответил. Именно это и стало поводом для первого иска.