В Генпрокуратуре озвучили ущерб от незаконной вырубки Битцевского леса

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Незаконное строительство и вырубки деревьев в Битцевском лесу, одном из крупнейших природных парков в Москве, нанесло ущерб более чем в 40 миллионов рублей, сообщил во вторник генеральный прокурор Юрий Чайка.

"В Москве бездействие департамента по охране окружающей среды, дирекции "Природно-исторического парка "Битцевский лес"" привело к незаконному строительству и вырубке деревьев арендатором земли. Парку причинен ущерб в размере более 40 миллионов рублей", — сказал Чайка на заседании коллегии.

По требованиям природоохранного прокурора договор аренды расторгнут, самовольные строения снесены, судом удовлетворен иск о взыскании экологического ущерба, отметил генпрокурор.

Комментариями столичных властей и руководства парка РИА Новости пока не располагает.

Природно-исторический парк Битцевский лес – это вторая по величине после Лосиного острова особо охраняемая природная территория в Москве. Парк был создан по инициативе жителей близлежащих районов в 1994 году, в настоящее время его площадь превышает 2,2 тысячи гектаров.

Сложное геологическое строение, густая сеть рек, ручьев, многочисленные овраги и балки, многообразие типов леса – создают неповторимый ландшафт парка. Кроме того, на территории парка расположены историко-археологические памятники, такие как курганы вятичей XI-XII веков и дворцово-парковые усадьбы XVIII-XIX веков.