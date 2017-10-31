В Генпрокуратуре озвучили ущерб от незаконной вырубки Битцевского леса

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Незаконное строительство и вырубки деревьев в Битцевском лесу, одном из крупнейших природных парков в Москве, нанесло ущерб более чем в 40 миллионов рублей, сообщил во вторник генеральный прокурор Юрий Чайка.
По требованиям природоохранного прокурора договор аренды расторгнут, самовольные строения снесены, судом удовлетворен иск о взыскании экологического ущерба, отметил генпрокурор.
Комментариями столичных властей и руководства парка РИА Новости пока не располагает.
Сложное геологическое строение, густая сеть рек, ручьев, многочисленные овраги и балки, многообразие типов леса – создают неповторимый ландшафт парка. Кроме того, на территории парка расположены историко-археологические памятники, такие как курганы вятичей XI-XII веков и дворцово-парковые усадьбы XVIII-XIX веков.