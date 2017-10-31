Самолет "Аэрофлота" не может вылететь в Москву из Магадана из-за ветра

МАГАДАН, 31 окт — РИА Новости, Людмила Щербакова. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" уже несколько часов не может вылететь из Магадана в Москву из-за сильного ветра, сообщил РИА Новости во вторник заместитель директора магаданского аэропорта Сергей Кулясов.

Сегодня же не смогли приземлиться в аэропорту Магадана самолеты из Новосибирска и Хабаровска, их перенаправили в Якутск и обратно в Хабаровск. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

"Экипаж авиалайнера ждет улучшения погодных условий. Для вылета ему нужен ветер не сильнее десяти метров в секунду. Сейчас же шестнадцать метров в секунду. И по прогнозам, ветреная погода сохранится до конца дня", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что по-прежнему не ясно, когда прилетят самолеты, отправившиеся в аэропорты Хабаровска и Якутска. Их экипажи ждут улучшения погодных условий.

Спасатели разослали экстренное предупреждение о приходе в Магаданскую область мощного циклона. В воскресение он принес обильные осадки в виде снега и дождя и резкое потепление. За сутки выпала почти месячная норма снега. В регионе объявлена лавинная опасность. По прогнозам синоптиков, на Колыму идет новый снежный циклон.