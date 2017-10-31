Жительница Новокузнецка сковородой разбила автомобиль бывшего супруга

КЕМЕРОВО, 31 окт — РИА Новости. Полицейские в Новокузнецке задержали 23-летнюю местную жительницу, которая серьезно повредила сковородой автомобиль Toyota Camry своего бывшего супруга, сообщили РИА Новости во вторник в главке МВД по Кемеровской области.

Правоохранители узнали об инциденте от 37-летнего хозяина поврежденной машины, припаркованной во дворе многоэтажного жилого дома. Сотрудники полиции выяснили, что к этому причастна бывшая супруга автовладельца.

Стражи порядка разыскали и опросили молодую женщину. Она пояснила, что несколько месяцев назад рассталась с бывшим мужем, однако претендует на автомобиль, который тот якобы купил ей в подарок.

"Накануне горожанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла к экс-супругу и потребовала передать ей иномарку. Услышав в ответ отказ, она взяла сковороду, вышла на улицу и нанесла большое количество ударов по машине, повредив ветровое и боковые стекла, капот транспортного средства, а также оба зеркала заднего вида", — рассказали в ГУМВД.

Как отметили в ведомстве, общая сумма причиненного материального ущерба устанавливается.

Участковый уполномоченный проводит по данному факту проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, добавили в главке полиции.