На Байкале выясняют причину гибели нерпы

КРАСНОЯРСК, 31 окт — РИА Новости. Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура организовала комплексную проверку с привлечением специалистов профильных структур и ученых, которые установят обстоятельства гибели нерп на берегах озера Байкал в приграничных районах Иркутской области и Бурятии, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

Ранее в Байкальском межрегиональном управлении Росприроднадзора сообщили, что настоящее время обнаружены 132 тела животных без видимых следов механических повреждений. В настоящее время нет данных о какой-либо эпидемии.

"Природоохранной прокуратурой организована комплексная проверка, к которой подключены специалисты Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, ФГБНУ "Госрыбцентр" и ФГБУ "Главрыбвод", службы ветеринарии Иркутской области, Байкальского управления Росприроднадзора, управления Роспотребнадзора по Иркутской области, управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, научных сотрудников ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", — сообщили в прокуратуре.

По ее данным, Лимнологическим институтом СО РАН организована экспедиция на место, где обнаружены мертвые животные, для проведения углубленных научных исследований.