Число погибших в ДТП микроавтобусом под Саратовом выросло до пяти

САРАТОВ, 31 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число погибших в результате столкновения фуры с микроавтобусом в Петровском районе Саратовской области увеличилось до пяти человек, еще шестеро доставлены в больницы, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
"В результате ДТП скончались на месте два пассажира микроавтобуса, 21-летний водитель Volkswagen Caravelle и 29-летний пассажир скончались при транспортировке в лечебное учреждение. Еще один 29-летний пассажир микроавтобуса скончался в больнице", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в больницы доставлены шесть пассажиров микроавтобуса в возрасте от 19 до 36 лет.
На место происшествия выезжало руководство регионального управления ГИБДД. По факту автоаварии проводится проверка.