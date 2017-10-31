Число погибших в ДТП микроавтобусом под Саратовом выросло до пяти

САРАТОВ, 31 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число погибших в результате столкновения фуры с микроавтобусом в Петровском районе Саратовской области увеличилось до пяти человек, еще шестеро доставлены в больницы, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Микроавтобус Volkswagen Caravelle и "Камаз" столкнулись в понедельник вечером на автодороге Р-158. Ранее сообщалось о четырех погибших и пяти госпитализированных, еще двое от госпитализации отказались. По данным областной службы спасения, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Таджикистана. По предварительным данным МВД, 28-летний водитель "Камаза" не уступил дорогу ехавшему по трассе микроавтобусу.

"В результате ДТП скончались на месте два пассажира микроавтобуса, 21-летний водитель Volkswagen Caravelle и 29-летний пассажир скончались при транспортировке в лечебное учреждение. Еще один 29-летний пассажир микроавтобуса скончался в больнице", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в больницы доставлены шесть пассажиров микроавтобуса в возрасте от 19 до 36 лет.

На место происшествия выезжало руководство регионального управления ГИБДД. По факту автоаварии проводится проверка.