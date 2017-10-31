В Магадане два самолета не смогли приземлиться из-за сильного ветра

МАГАДАН, 31 окт — РИА Новости, Людмила Щербакова. Авиалайнеры, летевшие из Новосибирска и Хабаровска, во вторник не смогли приземлиться в аэропорту "Магадан" из-за сильного ветра и отправились в другие аэропорты, сообщил РИА Новости заместитель директора магаданского аэропорта Сергей Кулясов.
"В аэропорту Магадана сейчас ветер порывами до 20 метров в секунду. Экипажи самолетов авиакомпаний "Глобус" и "Аврора" посчитали такие условия опасными, приняли решение не приземляться и отправились в другие аэропорты. Там будут ждать улучшения погодных условий", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, самолет авиакомпании "Аврора", выполнявший рейс "Владивосток-Хабаровск-Магадан", отбыл обратно в аэропорт Хабаровска. А самолет авиакомпании "Глобус", летевший в Магадан из Новосибирска, отправился в Якутск.
Он добавил, что в аэропорту Магадана, по прогнозу метеорологов, в ближайшее время ветер усилится, поэтому пока непонятно, когда оба рейса прибудут на Колыму.